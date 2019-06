Brawo PiS! Absolutnie rekordowa pomoc dla rolników

Kacha 19.6.19 15:33

Niestety ten rząd likwiduje polską hodowlę zwierząt. Drastyczne obcięcie dotacji na rozwój i utrzymanie polskiej chodowli, brak działania przeciw masowemu napływowi np. prosiaków z Danii. Polska hodowla ginie w oczach, za chwilę polski rolnik będzie podlegał ocenie Niemców czy Duńczyków bo polskie związki upadną. Do dnia dzisiejszego związku hodowców nie otrzymały dotacji, choć z ich wydawania muszą się rozliczać miesięcznie (czyli kredyty?), a do tego pan minister w połowie roku zapowiedział obcięcie dotacji o 50-60%. A pieniądze wydane zgodnie z przyjętymi budżetami. To jest wsparcie dla rolnika? Dodam że dotacja dla związków hodowców pokrywa koszt oceny zwierząt czyli jest przeznaczona dla rolników. To oni ucierpią. Panie Ardanowski, zacznij myśleć bo takich numerów nawet Sawicki nie odwalał!