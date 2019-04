Brawo!!! Oto, co Polacy sądzą o homomałżeństwach

Reys 24.4.19 8:22

Ja bym nie bił brawa, bo to bardzo słaby wynik. Powód do radości dałoby 90% przeciwników "małżeństw" 2 osób tej samej płci i 7% niezdecydowanych. Opisany wynik świadczy, że sączona Polakom do głów trucizna daje skutki. Byliśmy odporni na propagandę komunistyczną, w którą nikt nie wierzył, a uwierzyliśmy postkomunistycznym praczom mózgów. Jeszcze trochę i będzie II iRLANDIA./