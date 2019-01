Brawo! Obrońcy życia uniewinnieni

Działacze pro-life zorganizowali antyaborcyjną wystawę na terenie jednej z parafii w Węgorzewie. Do postępowania przeciwko nim doszło z inicjatywy środowiska skupionego wokół jednego z ruchów feministycznych. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Bartoszycach. Tam wolontariusze zostali uznani za winnych i ukarani grzywną. Prawnicy Ordo Iuris wnieśli apelację do Sądu Okręgowego w Olsztynie, który uniewinnił działaczy.