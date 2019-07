Brawo Kielce! Prezydent zakazał marszu równości

Ted 3.7.19 14:38

Czy ktoś wie, dlaczego parady zboków LGBT w każdym mieście są w innym terminie ? Bo to manifestują cały czas te same osoby i muszą się przemieszczać z jednego punktu do drugiego. Gdyby zrobili to równocześnie wszędzie, byłoby ich po kilkanaście, czy kilkadziesiąt w każdym mieście. To margines marginesu społecznego, sponsorowany przez chazara Sorosa.