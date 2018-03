BRAWO!!! Jest umowa na Patrioty! Szef MON podał cenę

Minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak podpisał właśnie umowę o dostawie amerykańskich zestawów obrony powietrznej Patriot dla Polski.

W uroczystości podpisania umów, oprócz szefa MON, wzięli udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, ambasador USA w Polsce, ministrowie z KPRM oraz posłowie i senatorowie.

"Rzeczywiście nad Wisłą bezpiecznie. Dzięki temu, że dziś podpiszemy umowę, która sprawi dostarczenie do Polski nowoczesnego systemu, który sprawdził się w wielu państwach, dzięki któremu dołączamy do elitarnego grona państw posiadających broń, która zapewnia bezpieczeństwo"- podkreślił szef MON w swoim wystąpieniu przed podpisaniem umowy. Błaszczak podkreślił, że jest to ważne wydarzenie w historii naszego kraju i zarazem najwyższy w historii kontakt zbrojeniowy, zapewniający polskiej armii najnowocześniejsze technologie.

"Minister Mariusz Błaszczak wprowadził armię i nas, w zupełnie nowy świat, supernowoczesnej technologii i nowoczesnych środków obronnych. Dzisiaj rozpoczynamy wyposażanie Polski w najnowocześniejszy system obrony jaki w ogóle istnieje na świecie, wielokrotnie sprawdzony"- podkreślił z kolei prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, system Patriot ma być "podstawą obrony powietrznej Polski na dziesięciolecia".

"Najważniejsze jest to, żeby zaistniała, żebyśmy weszli do tej elity krajów, posiadających system Patriot"-powiedział Duda. Co ważne i godne odnotowania, prezydent podziękował nie tylko ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi, ale również jego poprzednikowi, Antoniemu Macierewiczowi. Warto bowiem podkreślić, że sprawa zakupu Patriotów ruszyła do przodu właśnie w momencie, gdy resortem obrony kierował Macierewicz, a zespół pod kierunkiem jego ówczesnego zastępcy, wiceministra Bartosza Kownackiego, niemal na ostatni guzik dopiął negocjacje w sprawie zestawów obrony powietrznej.

Pod koniec ubiegłego roku amerykańskie władze zgodziły się sprzedać Polsce w pierwszej z dwóch planowanych faz m.in. 16 wyrzutni, cztery stacje radiolokacyjne i 208 pocisków. Zgoda dotyczyła oferty dla pierwszego etapu dostaw, o maksymalnej wartości 10 mld dolarów (ok. 37 mln zł); wcześniej MON zapowiadało, że na cały program przeznaczy nie więcej niż 30 mld zł.

Podpisanie przez @mblaszczak, ministra @MON_GOV_PL umowy na przeciwlotnicze i przeciwrakietowe zestawy rakietowe średniego zasięgu systemu #WISŁA – 1 Faza.#NadWisłąBezpiecznie#BezpiecznaPL pic.twitter.com/nZKjigXKBl

.@AmbassadorJones: Dzisiejsze porozumienie to krok milowy dla Polski i #NATO. Polska dołącza do grona 15 krajów, które go posiadają. #Patriot jest podstawą systemu obrony antyrakietowej @USArmy. #BezpiecznaPL

- To niezwykły, historyczny moment – zaznaczył Prezydent @AndrzejDuda podczas uroczystości podpisania umowy na przeciwlotnicze i przeciwrakietowe zestawy rakietowe średniego zasięgu systemu #WISŁA – 1 Faza. #Patriot #IBCS

- To wprowadzenie Polski w zupełnie nowy świat - supernowoczesnej technologii, nowoczesnego uzbrojenia i nowoczesnych środków obronnych – podkreślił Prezydent. #WISŁA #Patriot #IBCS

Premier @MorawieckiM w #Warszawa: Polscy patrioci witają dziś #Patrioty.

yenn/PAP, Twitter, Fronda.pl