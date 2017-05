Brawo Czechy! Kolejni żołnierze na Litwie i Łotwie

reklama

Czeski rząd podjął decyzję: Żołnierze tego kraju pojadą do państw bałtyckich, by wzmocnić jedność NATO w obronie przed Moskwą.

Decyzja zapadła w środę na wniosek ministerstwa obrony. Czesi wyślą do państw bałtyckich do 290 żołnierzy, którzy służyć będą w wielonarodowych batalonach bojowych NATO.

Rządowy zamysł zatwierdzić musi jeszcze czeski parlament.

Według planu rządowego czescy żołnierze mieliby przebywać na Litwie i Łotwie od początku 2018 roku do stycznia roku następnego. Na Litwie Czesi dołączą do oddziałów głównie niemieckich, na Łotwie - do dowodznych przez Kanadyjczyków.

Jak powiedział minister obrony Czech, Martin Stropnicky, chodzi o budowę kolektywnej obrony NATO.

Dodatkowo na Litwie stacjonować będzie od maja 208 roku do stycznia roku następnego kompania zmechanizowana czeskich żołnierzy.

11.05.2017, 9:10