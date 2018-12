Brawo! CBŚP rozbiła gang VAT - aresztowano 17 osób

Funkcjonariusze CBŚP i KAS wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie rozbili kolejną zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o wyłudzanie podatku VAT. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić ponad 70 mln zł. W sumie do sprawy zatrzymano 17 osób.

Policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą śledztwo wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie oraz Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie. Sprawa dotyczy funkcjonowania w latach 2014 - 2017 zorganizowanej grupy, dopuszczającej się oszustw podatkowych polegających na wprowadzeniu do obrotu sprzętu elektronicznego bez uiszczenia należnego podatku VAT.

Śledczy ustalili, że mechanizm przestępczy polegał na wielokrotnym obrocie tym samym towarem. Wszystko to w celu uprawdopodobnienia dokonania transakcji kupna-sprzedaży sprzętu elektronicznego m.in. telefonów komórkowych, komputerów czy drukarek, pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych. Dokumenty te stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT. Ze wstępnych ustaleń wynika, że uszczuplenia należności publicznoprawnych wynikających z wyłudzenia zwrotu podatku wynoszą ponad 70 mln zł.