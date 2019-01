Brawa dla Trumpa. Tak się buduje kulturę wiary

Według krytyków Donalda Trumpa próbuje on w ten sposób doprowadzić do wzmocnienia związku państwa z Kościołem, co miałoby rzekomo naruszać jakieś współczesne standardy. Chodzi prawdopodobnie o ateistyczne regulacje wprowadzane w niektórych państwach, których kultura chyli się ku upadkowi, jak europejska Francja.

Inni uważają z kolei, że Trump jest nieszczery; znana jest jego grzeszna przeszłość, cechująca się małżeńską niewiernością. Odpowiadamy tylko tym ostatnim krytykom, bo liberalni demokraci i tak swoich chorych zapatrywań nie zmienią. Otóż osobista cnota nie jest konieczna dla głoszenia prawdy. Niejeden papież był w historii człowiekiem nurzającym się wręcz w grzechu, za co Bóg, być może, surowo go pokarał; zarazem nie przeszkadzało to we właściwym promowaniu doktryny i moralności katolickiej.