Brawa dla Trumpa! Kolejny cios w przemysł mordowania dzieci

Donald Trump podpisał ustawę, która umożliwia poszczególnym amerykańskim stanom wstrzymanie finansowania ośrodków mordu dzieci nienarodzonych.

Teraz władze każdego stanu będą mogły same zdecydować, czy chcą przekazywać pieniądze z budżetu federalnego na te kliniki, w których zabija się nienarodzone dzieci. Ustawa może uderzyć w przemysł aborcyjnego giganta Planned Parenthood, odpowiedzialnego za śmierć milonów nienarodzonych Amerykanów.

Trump podpisał ustawę bez medialnego rozgłosu. To już kolejny podobny krok nowego amerykańskiego prezydenta. Wcześniej, w styczniu, ukrócił finansowanie z budżetu federalnego organizacji, które promują mordowanie dzieci nienarodzonych za granicami Stanów Zjednoczonych.

Ponownie uderzyło to przede wszystkim w bestialskie praktyki Planned Parenthood, która poprzez swoje międzynarodowe agendy prowadziła hekatombę dzieci nienarodzonych w biednych krajach.

Niedawno zaprzysiężono też w USA nowego sędziego Sądu Najwyższego, Neila Gorsucha, zdecydowanego przeciwnika mordowania dzieci nienarodzonych.

Nie ulega wątpliwości: Donald Trump to póki co zupełnie inna jakość, niż Barack Obama. Trump walczy z przemysłem śmierci, robiąc co możliwe, by zmniejszyć rzeź dzieci nienarodzonych. Nie patyczkuje się też w wojnie z terrorystami, śmiało bombardując cele w Syrii czy niedawno w Afganistanie. Miliony Amerykanów czekały na takiego właśnie prezydenta. Brawa!

14.04.2017, 12:25