Brat Krzysztofa Bosaka jest dyrektorem w firmie rosyjskiego oligarchy

Marek Bosak, brat Krzysztofa Bosaka, jedynki Konfederacji w Warszawie, jest dyrektorem w firmie rosyjskiego oligarchy Olega Wiktorowicza Bojko. W mediach sugeruje się związki oligarchy z brutalnymi grupami przestępczymi. Bojko jest objęty amerykańskimi sankcjami. Co na to sam Krzysztof Bosak?

Oleg Wiktorowicz Bojko to jeden ze stu najbogatszych Rosjan. Swoje imperium finansowe zaczął budować w latach 90-tych. Jak podaje portal Niezależna.pl, był informatorem KGB, działał między innymi z pomocą byłego oficera KGB, Walerija Polomarczuka.

Jeden z koncernów Bojko, OLBI, był zamieszany w pranie brudnych pieniędzy, co ujawniono przy okazji upadku jego banku - National Bank Credit. Bojko zajmuje się obecnie między innymi udzielaniem... chwilówek. W Polsce działają jego firmy Vivus i Zaplo.

I to właśnie w Vivusie pracuje Marek Bosak, brat Krzysztofa Bosaka, wiceprezesa Ruchu Narodowego i kandydata do PE Konfederacji - to warszawska "jedynka". Marek Bosak w firmie Bojko jest dyrektorem ds. Public Relations. Na stronie firmy Vivus można przeczytać, że Marek Bosak jest z nią związany "od początku" i odpowiada "za zmianę postrzegania branży", w której działa Vivus.