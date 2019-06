Brat Elia. Przesłanie dla Polski i Polaków

- Bóg stworzył świat, ale fundamentami jesteśmy my, ludzie. To jest to, czego Bóg pragnie. Bóg nie chce wielu rzeczy, pragnie pokoju serca. W każdej rodzinie, żeby była pogoda. Nie tylko bezużyteczne słowa, ale czyny. Wzywam was, byście modlili się dziesięć minut dziennie. Sam na sam z Maryją. Maryja jest pośredniczką. Jest naszą Matką. Ona jest pomiędzy nami a swoim Synem. Kiedy modlimy się do Niej, wszystko się zmienia - mówił Brat Elia