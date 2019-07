Brak miejsc w lubelskich szkołach? Wojewoda: To sabotaż polityczny PO! Żadnego problemu nie ma

arbiter elegantiarum 10.7.19 14:19

„Jesienią naukę w szkołach średnich rozpocznie zarówno pierwszy rocznik ośmioletniej podstawówki jak i ostatni rocznik gimnazjalistów. Nowy minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zapewnia, że starczy miejsc dla wszystkich uczniów. Piontkowski wyjaśnił, że wątpliwości co do liczby miejsc wynikają z tego, że część uczniów składała dokumenty do wielu szkół. Samorządy niektórych dużych miast wyraziły na to zgodę. W efekcie jednak spowodowało to zamieszanie i strach przed brakiem miejsc w szkołach. "W systemie ten sam uczeń pojawia się wielokrotnie, co może sprawiać wrażenie, że liczba uczniów ubiegających się o miejsca w szkołach średnich jest zdecydowanie większa niż ta rzeczywista liczba absolwentów" – tłumaczył minister. Niektóre samorządy wprowadziły limit, do ilu szkół może aplikować uczeń. Liczby te były różne: trzy, pięć lub dziewięć. Część miast nie określiła górnej granicy i pozwoliła na aplikowanie nawet do kilkunastu placówek."



Miesiąc temu minister sugerował, że przyczyną problemów jest aplikowanie do kilku szkół równocześnie. Teraz przyczyną problemów ma być to że nie wszyscy tak postąpili a winą za ten stan rzeczy obarczacie PO?



W domu wszyscy zdrowi?