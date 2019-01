Bp Rudolf Voderholzer: Nie rzucajcie podejrzenia na księży

Michał Pasierb 30.1.19 14:23

Nie czytałem książki ale podejrzewanie wszystkich o coś , cokolwiek by to nie było jest infantylne i żaden cośkolwiek myślący człowiek wie ,że każdy człowiek jest inny a wrzucanie wszystkich do jednego worka, żeby tylko przyłożyć instytucji, zgromadzeniu ,partii etc jest zabiegiem , na który nie wszyscy na szczęście dadzą się nabrać. Znam wielu księży oddanych BOGU i ludziom i chociaż nie jest im lekko, starają się wypełniać swoje powołanie. Ale wg tego co można usłyszeć są też i inni, niestety...