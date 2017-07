Bp Pieronek uderza w reformę sądownictwa

"Operacja dokonana przez felczerów i to za pomocą siekiery" - tak określił reformę sądownictwa biskup Tadeusz Pieronek w wywiadzie udzielonym portalowi Gazeta.pl.

Biskup bardzo wyraźnie skrytykował reformę wymiaru sprawiedliwości, a sposób jej przeprowadzenia określił jako "zbójecki".

"To, co stało się w stosunku do polskiego sądownictwa, jest operacją na żywym organizmie społecznym. Operacją dokonaną przez felczerów i to za pomocą siekiery. W normalnej sytuacji operacji dokonują chirurdzy-fachowcy, a rewolucji w sądownictwie fachowcy nie przeprowadzają. Metody, jakich użyli, są zbójeckie" - powiedział w wywiadzie.

Jednocześnie Pieronek pochwalił antyrządowe protesty, jakie obecnie obserwujemy na ulicach polskich miast.

"Skoro wszystkie uwagi, poprawki, każda inicjatywa, by się spotykać i rozmawiać, jest odrzucana, to pozostaje właśnie ulica" - stwierdził.

jsl/gazeta.pl