Bp Pieronek: Niech przeciwnicy prezesa PiS manifestują gdzie indziej

Fot. Ralf Lotys via Wikipedia, CC 3.0

„Arcybiskup Marek Jędraszewski nie może nikomu zabronić przyjazdu na Wawel, bo Kościół jest przecież otwarty dla wszystkich” – mówił w rozmowie z wp.pl bp Tadeusz Pieronek

W rozmowie z portalem bp Pieronek odniósł się do blokowania wjazdu Jarosławowi Kaczyńskiemu na Wawel, gdzie co miesiąc odwiedza grób brata. Ponownie 18 lutego pojawiły się pod Wawelem osoby, które wykorzystały przyjazd Jarosława Kaczyńskiego jako okazję do protestu.

„Blokowanie wjazdu to nadużycie. Protesty mogą się odbywać tam, gdzie ma to jakiś sens, a tutaj? Demonstracja u wrót Wawelu jest odmową zezwolenia Jarosławowi Kaczyńskiemu na odwiedzenie Wawelu, na złożenie kwiatów na grobie własnego brata i pomodlenie się” – mówił biskup.

Bp Pieronek dodał też, że manifestacje powinny odbywać się w innym miejscu i przy innej okazji:

„Mi naprawdę nie przeszkadza to, że ktoś się modli na grobie własnego brata. A jeśli robi się wokół tego jakieś wielkie manifestacje i protesty, to właśnie one już przeszkadzają. Przeciwnicy prezesa PiS niech sobie robią manifestacje, gdzie indziej i przy innej okazji, a nie przed katedrą wawelską”

20.02.2017, 15:40