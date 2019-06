Bp Pasotto: Europie nie wolno zapominać o Gruzji!

Europie nie wolno zapomnieć o Gruzji. Nikt bowiem nie wie, jak i gdzie może się to skończyć – powiedział bp Giuseppe Pasotto, włoski biskup misyjny, który stoi na czele Kościoła katolickiego w tym kaukaskim kraju. Odniósł się on do protestów przeciwko rosnącym w Gruzji wpływom Rosji. Wywołała je postawa rosyjskiego przedstawiciela, który podczas wizyty w parlamencie zasiadł na fotelu przewodniczącego.

Jego zdaniem w takiej sytuacji kluczowa jest rola Europy. Jeśli narody uznają, że doszło do okupacji, to trzeba wziąć odpowiedzialność za tę sytuację i nie porzucać takiego kraju – podkreślił włoski biskup. Przyznał on, że niepokoi go rozwój sytuacji, a w szczególności decyzja Władimira Putina, który nakazał zawieszenie połączeń lotniczych z Gruzją, co negatywnie odbije się na gospodarce tego kraju, a zwłaszcza na sektorze turystyki. Jak szybko i niespodziewanie doszło do tych protestów, tak samo mogą się one przerodzić w coś jeszcze bardziej dramatycznego – ostrzega bp Pasotto.