Bp Stefan Oster: Zagraża nam kolejna schizma!

Bp Stefan Oster SDB przestrzegł przed ponowną schizmą w Kościele. W piątą rocznicę swoich święceń biskupich 53. letni ordynariusz Pasawy wygłosił homilię, w której naszkicował aktualny stan Kościoła. Zdaniem biskupa znajduje się On w największym kryzysie od czasów reformacji.

- Zaufanie do Kościoła, do jego nauki i do wielu jego przedstawicieli zostało fundamentalnie wstrząśnięte - stwierdził bp Oster, dodając, że „w Kościele doszło do przestępstw popełnionych przez duchownych oraz przez innych mężczyzn i kobiety”. Zdaniem biskupa wielu odpowiedzialnych przez długi czas nie chciało wysłuchać głosu ofiar, ponieważ „chcieli bronić instytucji i nie wiedzieli bądź nie chcieli wiedzieć, jak dramatyczne dla ofiar są konsekwencje” tych przestępstw.