- Potrzeba modlitwy i mocy Boga, aby to co jest swoistym demonem przeszłości i zbrodni, nie królowało - mówił bp Marek Solarczyk w Parafii Narodzenia Pańskiego przy Sanktuarium MB Ostrobramskiej w Warszawie. Była to Msza Święta na zakończenie Dnia Stacyjnego.