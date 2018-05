Bp Lechowicz na Dzień Polonii i Polaków za Granicą: Życzę wierności Bogu i Ojczyźnie

Pozostańcie wierni dziedzictwu, przechowajcie je, pomnóżcie, przekażcie – to może być program dla Polonii – uważa bp Wiesław Lechowicz, delegat ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, przewodniczący Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Z okazji obchodzonego Dnia Polonii i Polaków za Granicą życzył rodakom za granicą wierności Panu Bogu i Ojczyźnie.

„Mimo że kontekst czasowy i kulturowy się zmienia, chciałbym życzyć, przy okazji tego święta, jakim jest dzień 2 maja i Dzień Polonii, wszystkim Polakom poza granicami naszej Ojczyzny, by w swoim życiu potwierdzali zawołanie, że +Polonia semper fidelis+” – powiedział bp Wiesław Lechowicz.

„Chciałbym życzyć wierności Panu Bogu i naszej Ojczyźnie, wierności Kościołowi, w tym również naszym zobowiązaniom wypływającym z relacji międzyludzkich, co jest dzisiaj takie potrzebne i ważne” – dodał. W tym kontekście nawiązał do słów św. Jana Pawła II, który w 1979 roku mówił do Polaków: „Pozostańcie wierni temu dziedzictwu, przechowajcie to dziedzictwo, pomnóżcie to dziedzictwo, przekażcie przyszłym pokoleniom”.

„W moim przekonaniu to może być program dla Polonii: cztery razy „P”: Pozostańcie wierni dziedzictwu, przechowajcie je, pomnóżcie, przekażcie” – powiedział bp Lechowicz.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Senatu RP i jest obchodzone od 2 maja od 2002 r. To dowód uznania za wkład Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach (por. Dz.U. z 2002 r. Nr 37, poz. 331). To również okazja do szczególnej pamięci i modlitwy w intencji Polaków za granicą.

episkopat.pl/informacja prasowa