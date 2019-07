Bp Jerzy Mazur: Nieśmy Chrystusa ludziom całej ziemi! To obowiązek każdego ochrzczonego!

– MIVA Polska zachęca do szczególnej modlitwy za wszystkich poruszających się podrogach, aby wszyscy docierali szczęśliwie do celu podróży. Przypomina też o odpowiedzialności użytkowników za bezpieczeństwo na drogach i konieczności tworzenia kultury oraz wzajemnego szacunku na drogach – podkreślił w komunikacie Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Biskup Mazur zwrócił się z prośbą do wiernych o udział w misyjnej Akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. „Bądźmy szczerze wdzięczni za Bożą opiekę i pomoc podczas naszych podróży i kierowania pojazdami i zechciejmy wesprzeć głosicieli Ewangelii na wszystkich kontynentach” – napisał Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji zachęcając do organizacji w parafiach w całej Polsce zbiórek na pojazdy misyjne.

W ramach tego Tygodnia, któremu patronuje św. Krzysztof, opiekun i patron kierowcówi podróżnych, MIVA Polska zachęca do szczególnej modlitwy za wszystkich poruszających się podrogach, aby wszyscy docierali szczęśliwie do celu podróży. Przypomina też o odpowiedzialności użytkowników za bezpieczeństwo na drogach i konieczności tworzenia kultury oraz wzajemnego szacunku na drogach.

Mając w perspektywie zbliżający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny (Październik 2019) ogłoszony przezpapieża Franciszka, powinniśmy poczuć się jeszcze bardziej przynagleni, aby nieść Chrystusai Jego miłość wszystkim ludom i narodom ziemi. Papież w specjalnym liście ogłaszającym ten Miesiąc mówi z naciskiem do całego Kościoła: „Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w ‘permanentnym stanie misji’. Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą ‘opcji misyjnej’, zdolnej przemieniać wszystko…”. To wielkie misyjne zadanie, do którego na nowo zachęca papież Franciszekwywaga zaangażowania duchowego, szczególnie modlitwy oraz pomocy materialnej.