Bp Jan Władysław Sobiło: Ukraińcy traktują Polaków jak przyjaciół, którzy pomagają im w biedzie

„Nie wiem, co może się stać, gdyby sprawdziły się najczarniejsze scenariusze i wygrał kandydat wspierany przez Moskwę” - stwierdził w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną bp Jan Władysław Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej.

„Z faktu powstania nowego Kościoła prawosławnego Pan Bóg może wyprowadzić w przyszłości dużo dobra, przede wszystkim doprowadzić do zbliżenia Kościołów chrześcijańskich na Ukrainie, zbliżenia katolików i prawosławnych. Jest to początek wielkiego procesu, który może doprowadzić do tego, że Ukraina na mapie religijnej świata odegra bardzo znaczącą rolę”.