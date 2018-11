Bp Ignacy Dec: Człowiek - ani Bóg, ani zwierzę. Między Marksem a Nietzschem

,,Nowoczesne koncepcje człowieka, zwłaszcza te powstałe w ostatnich dwóch stuleciach, fałszowały obraz bytu ludzkiego, myląc go niekiedy ze zwierzęciem albo z Bogiem. Stąd też możemy mówić o redukcyjnych koncepcjach człowieka oraz o koncepcjach indywidualistycznych i liberalistycznych, które z kolei dokonywały swoistej deifikacji człowieka'' - wskazuje ks. bp Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki.

Ks. bp Ignacy Dec wspominał o marksizmie. ,,Głównym nurtem materialistycznym filozofii nowożytnej był marksizm. Miał on być lekarstwem na bolączki XIX i XX stulecia. Jak się potem okazało, lekarstwo okazało się gorsze od choroby. Karol Marks wypracował swoje pomysły filozoficzne na bazie materializmu Ludwiga Feuerbacha i idealizmu dialektycznego Wilhelma Hegela'' - mówił.

,,Tę dialektyczną wizję rzeczywistości przejął od Hegela Marks i zastosował ją do materii, społeczeństwa i do całych ludzkich dziejów. W wyniku tej aplikacji powstał materializm dialektyczny i materializm historyczny. Zdaniem Marksa w społeczeństwie toczy się nieustannie walka grup społecznych, przede wszystkim walka klasy panów i niewolników'' - dodawał świdnicki hierarcha.

Następnie wskazywał na ideologiczne niebezpieczeństwa wyłaniające się z myśli takich filozofów jak Ludwig Feuerbach, Friedrich Nietzsche i Jean-Paule Sartre.