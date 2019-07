Bp Edward Frankowski: Znieważają Kościół, bo nie mogą wytrzymać w tej szatańskiej złości

- Jesteśmy świadkami największej do tej pory konfrontacji między Kościołem a antykościołem, między Ewangelią, a jej zaprzeczeniem. Trzeba się modlić, za tych, którzy znieważają Kościół, bo nie mogą wytrzymać w tej szatańskiej złości. Musimy umieć się wobec tego zachować. Jeśli uda się im to raz, to łatwo poradzą sobie kolejny raz – powiedział na antenie Radia Maryja ks. bp Edward Frankowski, biskup senior Diecezji Sandomierskiej.

– Kiedy już ludzie, którzy chcą to zniszczyć nie mogą tego zdzierżyć i widzą, że ojciec Rydzyk się nie zniechęca, nic nie jest w stanie go przekupić czy przestraszyć, to nawołują do tego, by go zabić. Oni nie wiedzą, co może się wtedy stać. Trzeba się za nich modlić, bo nie mogą wytrzymać w tej szatańskiej złości. Musimy umieć się wobec tego zachować. Jeśli uda się im to raz, to łatwo poradzą sobie kolejny raz – dodał.