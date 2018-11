Bp Czaja o sprawie M. Zielińskiego: Doszło do zbyt dużej polaryzacji

,,Przykro mi jest bardzo, że doszło do takiej mocnej polaryzacji stanowisk w kwestii funkcjonowania wspólnot i Kościoła w Polsce, że doszło aż do takiego zachowania mało ewangelicznego, mówię to bardzo delikatnie'' - powiedział dosłownie bp Czaja. Nawiązał w ten sposób do filmu ,,Marcin Zieliński - fałszywy charyzmatyk zdemaskowany'', który opublikowano niedawno w sieci.