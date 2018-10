Bp Athanasius Schneider: Bądźcie wierni czystej wierze katolickiej aż do śmierci

,,Chciałbym zachęcić was do zachowania waszego największego skarbu, katolickiej wiary. Zachowajcie go niezmienionym, czystym, prosząc Pana o największą łaskę wierności wobec wiary katolickiej aż do śmierci i bycia zawsze zdolnym do obrony wiary w pełnej pokorze, do wyznawania wiary, do obrony wiary i prawdy z mocą i miłością'' - wzywał hierarcha.