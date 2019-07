Bp Artur Miziński: Całe nasze życie jest wielką pielgrzymką

Długie, śpiewa i oddaje kał po krzakach?



-pielgrzymka do Częstochowy...





A teraz już na poważnie... I pomyśleć, że najdłuższa wypowiedź Marii we wszystkich ewangeliach, w zasadzie jedyna dłuższa historyjka z nią w eksponowanej roli dotyczy... zaopatrzenia imprezki w alkohole! (J 2:1-11). Ale katolicy szybko sobie z tym poradzili - Najświętsza Panienka nadrobiła i biblijne i wielowiekowe milczenie objawiając się po wielokroć niepiśmiennym pastuszkom w różnych częściach Europy, lub różnorakim schizofrenikom tzw. świętym którzy ponoć z nią rozmawiali a potem Księża skwapliwie spisali jej wypowiedzi i do wierzenia podali. Sensu w tym za wiele nie ma, ale ileż kasy z "sanktuariów" i handlu flakonikami z magiczną wodą czy handel kopiami cudownych obrazów...

