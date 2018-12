Bp Antoni Dydycz: Trzeba, abyśmy wzrastali w naszym miłosierdziu

Jeśli ktoś korzysta z naszej dobroci, to my na tym zyskujemy. Trzeba, abyśmy wzrastali w naszym miłosierdziu – powiedział bp Antoni Pacyfik Dydycz, przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, z okazji przypadającego dzisiaj XIX Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej.

„Postawa życzliwości z naszej strony będzie podziękowaniem Panu Bogu za to, że nawet w najgorszych czasach mieliśmy nad sobą Opatrzność Bożą, czy w czasie rozbiorów, czy okupacji niemieckiej, czy zagrożenia komunistycznego. U nas Kościół katolicki mógł funkcjonować w większym czy mniejszym stopniu. Być może jest to nagroda od Pana Boga za nasze babcie i dziadków, którzy w przeszłości mimo trudności starali się wyznawać wiarę i jednocześnie dotrzymywać szacunku dla swojego pochodzenia, rodowodu, mieć świadomość własnej tożsamości. Także my powinniśmy wnosić swój własny wysiłek i wychodzić naprzeciw, pomagać” – powiedział bp Dydycz.

Bp Dydycz podkreślił, iż powinniśmy przyczyniać się do tego, aby wychowanie dzieci i młodzieży znajdowało pomoc i wsparcie z różnych stron. „Chętnie zapraszamy młodzież na różne spotkania wakacyjne. Jednak to wszystko wymaga funduszy. Ale jeśli ktoś korzysta z naszej dobroci, to my na tym zyskujemy. Trzeba, abyśmy wzrastali w naszym miłosierdziu. Nie jest powiedziane, że naszej działalności nie można poszerzać” – zauważył bp Dydycz.