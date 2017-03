Boston: Homoterror na Paradzie św. Patryka

reklama

Grupa homoseksualnych weteranów OUTVETS wymogła na organizatorach tegorocznej bostońskiej Parady Świętego Patryka dopuszczenie do uczestnictwa w wydarzeniu.

Do organizatorów zaczęły napływać groźby protestów mających zakłócić paradę. Zamiast wspierać organizatorów, policja wzięła stronę tęczowego lobby.



Organizacje Mass Resistance (Masowy Ruch Oporu) oraz Catholic Action League (Liga Akcji Katolickiej) otrzymały od Allied War Veteran Council (Rady Sprzymierzonych Weteranów Wojennych) niepokojące informacje o tym, że OUTVETS, czyli grupę homoseksualnych weteranów dopuszczono do uczestnictwa w tegorocznej paradzie po groźbach gwałtownych protestów napływających do organizatorów wydarzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Groźby stanowiły poważne zagrożenie dla uczestników parady, zaś bostońska policja potraktowała go jako realne. Jedynym jednak działaniem, jakie podjęła, było ostrzeżenie członków Rady, że nie jest w stanie zagwarantować powstrzymania potencjalnej przemocy ani zachowania granic bezpieczeństwa wokół trasy parady, zaś jeśli organizatorzy, jeżeli nie zgodzą się dopuścić do udziału w uroczystościach „tęczowego” OUTVETS, będą odpowiedzialni za przemoc wynikłą z protestów. Funkcjonariusze zasugerowali również możliwość... Odwołania parady ze względów bezpieczeństwa publicznego.



"To czysta bandyterka ze strony administracji Walsha. Przyjęty stosunkiem głosów 9-0 werdykt Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych został skutecznie unieważniony przez władze miasta angażujące się w sprzeczne z prawem groźby, terroryzowanie, zastraszanie, bezwzględną taktykę nacisku oraz wykorzystywanie policji, by zmusić obywateli do zrzeczenia się ich praw konstytucyjnych. Jednym z najbardziej niepokojących aspektów tej kontrowersji jest to, że szefostwo policji bostońskiej wydaje się obecnie być zaangażowane w polityczną agendę administracji Walsha. Czy rządy prawa są wciąż stosowane? Boston nazywano niegdyś „Kołyską wolności”. Obecnie przypomina on republikę bananową z peronistycznym burmistrzem"-skomentował dyrektor wykonawczy Catholic Action League, C.J. Doyle.

kbk/PCH24,ChurchMilitant.com, Fronda.pl

17.03.2017, 17:20