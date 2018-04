Borys Budka z bólem przyznaje: PiS zrobił naprawdę wiele

Były minister sprawiedliwości, prominentny polityk Platformy Obywatelskiej Borys Budka... chwali Prawo i Sprawiedliwość. Brzmi to jak żart, ale jest prawdą, jakkolwiek niepozbawioną pewnego drugiego dna.

Budka rozmawiał z ,,Super Expressem'' o uszczelnieniu systemu VAT i walce z mafią wyłudzającą pieniądze. Jak przekonywał, PiS rzeczywiście zrobiło dużo w tym zakresie, ale - twierdzi Budka - korzysta z rozwiązań wypracowanych jeszcze w czasach Platformy.

,,Platforma Obywatelska wprowadzała mechanizmy uszczelniające system podatkowy dużo wcześniej'' - powiedział Budka. ,,Mam tu na myśli odwrócony VAT, który był odpowiedzią na wyłudzenia tego podatku. [...] Jeżeli wprowadza się jeden element, to przestępcy uciekają w inną stronę, aby ominąć niewygodne rozwiązania. Dlatego tak ważne były rozwiązania dotyczące pliku kontrolnego. To typowe dla PiS, że nie jest w stanie pochwalić poprzedników za to, co w danym temacie udało im się osiągnąć'' - przekonywał polityk.

I wreszcie wykrztusił: ,,Państwo polskie cały czas stara się dogonić przestępców w białych kołnierzykach. Muszę przyznać, że PiS zrobił wiele w tym zakresie. Jestem w stanie to powiedzieć. Przechodzi mi to przez gardło w odróżnieniu od opozycji. Jednak podkreślam raz jeszcze. Rząd korzysta z naszych rozwiązań''.

Tak, Platforma zwalczała mafie VAT-owskie... przez 8 lat je zwalczała, ale jakoś nie zwalczyła. Ostatecznie ,,coś przygotowała'', ale wcielić w życie i z żelazną konsekwencją to zrealizować musiało dopiero PiS. Bo 8 lat to było za mało.

Wiarygodne?

mod/se.pl