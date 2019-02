Borowski wspomina Olszewskiego: ''Perła erudycji''

Bizon 9.2.19 12:32

Mam pytanie, czy ktokolwiek znał lub słyszał o Adamie Borowskim przed 2015 rokiem? Zapytam dalej, czy ktokolwiek słyszał przed 2015 rokiem o jego bohaterstwie i zasługach? Dziś nie wychodzi z TVP, chyba tam nawet śpi, bo nie ma czasu się ogolić i doprowadzić do wyglądu, strasząc aparycją kloszarda. Po dojściu PiS do władzy dowiedzieliśmy się, że przez tyle lat żyliśmy w niewiedzy, nie mając pojęcia o istnieniu Adama Borowskiego, dziś przez tzw. publiczne media kreowanego na największego działacza opozycji niepodległościowej. Dzieje się tak z przyczyn politycznych, bo jest to fanatyk PiS, dokładnie tak samo, jak za czasów PO nagle jak królik z kapelusza pojawiła się inna legenda Solidarności Henryka Krzywnos, którą zaczęto gloryfikować, bo nakrzyczała na Kaczora.