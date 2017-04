Bojkot konsumencki sponsorów aborcyjnej gali

reklama

Fot. Daniel Kruczynski via Flickr, CC BY-SA 2.0 reklama

Znani publicyści apelują do bojkotu konsumenckiego firm-sponsorów gali Superbohaterki Wysokich Obcasów. Gazeta nagrodziła celebrytkę za to, że chwaliła się tym, że zabiła dziecko nienarodzone.

Podczas gali tytułu należącego do wydawcy Gazety Wyborczej nagrodzona została Natalia Przybysz, która chełpiła się publicznie tym, że dokonała aborcji, bo chciała żyć w komforcie, do którego przywykła.

Do bojkotu firm, które sponsorowały zachęcił znany publicysta - Rafał Ziemkiewicz, a za nim inni prawicowi publicyści np. Cezary Gmyz, obecnie korespondent TVP w Niemczech czy Sławomir Jastrzębowski z Super Expresu.

Sponsorami proaborcyjnej gali byli, według Ziemkiewicza, firma W. Kruk, Gino Rossi, Yonnelle, Jeep, homebook.pl oraz Super-Pharm.

Ziemkiewicz w otwartym tekście napisał co myśli o sprawie: „TO OBRZYDLIWE I NIEMORALNE, BY PROMUJĄCA „ABORCJĘ LAJFSTAJLOWĄ” FIRMA KRUK NADAL ZARABIAŁA NA SPRZEDAŻY KOMUNIJNYCH MEDALIKÓW, KRZYŻYKÓW I ŚLUBNYCH OBRĄCZEK. POTENCJALNI KLIENCI MUSZĄ BYĆ ŚWIADOMI, DO CZEGO FIRMA TA WYKORZYSTA ICH PIENIADZE” - napisał na Facebooku.

Firma W. Kruk zapowiedziała pozew przeciw pisarzowi w tej sprawie.

TT

10.04.2017, 16:20