Bojkot konsumencki firm wspierających homorewolucję

Maria Blaszczyk 12.6.19 17:51

No może. Każdy z nas może.

Tylko po co?

Kosmetyki crualty free testuje sie na komórkach in vitro.



Rzecz w tym, że testowanie na zwierzętach jest zupełnie niepotrzebne i do tego niewiele mówi o tym, jak zadziałają one na ludzi - w związku z czym coraz mniej firm to robi.

Obecnie żaden kosmetyk w Unii Europejskiej nie może być testowany na zwierzętach.