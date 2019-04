Bogdan Zdrojewski sfrustrowany słabymi sondażami KE

,,Koalicja miała dostać ten bonus zgody, bonus stworzenia koalicji, czyli powinna mieć więcej mandatów niż gdyby pojedyncze ugrupowania startowały osobno. Platforma Obywatelska 5 lat temu uzyskała 19 mandatów, SLD 5, a PSL 4, czyli 28 mandatów. Aby ten bonus był, powinno być więcej niż 28, a na razie nic na to nie wskazuje i to mnie martwi'' - powiedział polityk na antenie ,,Faktów po Faktach''.

A co do kiepskich notowań KE... cóż, odpowiedź jest prosta. Koalicja Obywatelska to przecież de facto Platforma, a na Platformę mało który Polak chce głosować. Partia jest niewiarygodna, łamała dawane obietnice, wprowadzała wielkie zmiany (emerytury, sześciolatki do szkół, OFE) nie dyskutując w ogóle ze społeczeństwem. Platformie PO prostu nikt już nie ufa. Nie wystarczy się przebrać za Koalicję...