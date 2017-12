Bóg uzdrowił go z jąkania! ''Uzdrowił mnie, bym Go głosił''

Gośćmi Tematu Dnia byli Ramona i Jan Figatowie, inicjatorzy akcji "Biblia90dni", członkowie wspólnoty modlitewnej "Pocieszyciele Maryi", twórcy vloga "Jednym Sercem", którzy w rozmowie z Adrianem Kowalewskim opowiedzieli o swoim doświadczeniu Boga.

- Ci, którzy doświadczyli Bożej Miłości nie są w stanie milczeć, nie są w stanie pozostać bierni, więc dzięki temu, że doświadczyliśmy Bożej mocy i obecności, to odpowiadamy na tę łaskę. Dlatego staramy się "jednym sercem" Go głosić - mówił Jan Figat

- To było od zawsze, że Bóg nas kochał, ale nie zawsze zdawaliśmy sobie z tego sprawę - dodawał

- Kiedy doświadczyłam Bożej Miłości, doświadczyłam, że Bóg jest realną osobą, że nie jest gdzieś daleko, że naprawdę obchodzą Go moje sprawy. W momencie swojego nawrócenia moje życie się przemieniło. Kiedy oddałam Jezusowi Chrystusowi swoje życie, doświadczyłam nie tylko Jego Miłości, ale tego, że On chce mnie wspierać w każdym pragnieniu, które mam w sercu. To było dla mnie ogromne odkrycie - opowiadała Ramona Figat

Pytani o to, jak konkretnie wyglądało Boże działanie, mówili:

- W pewnym momencie Bóg mnie uzdrowił. W 2013 roku uzdrowił mnie z jąkania. To się stało poniżej jednej sekundy, po prostu uznał, że to jest ten moment, w którym może mnie uzdrowić i, w którym mogę tę łaskę przyjąć. Ci, którzy znali mnie jeszcze przed tym czasem, wiedzą, jaki miałem problem, jak nie byłem w stanie wypowiadać słów publicznie. Nie byłem w stanie nic przeczytać publicznie, nie przeczytałbym żadnego tekstu bez jąkania - wyjaśniał Janek

- Bóg uzdrowił mnie po to, żebym Go głosił - podkreślał

Jak zaznaczyła Ramona, "żeby doświadczyć Miłości, trzeba podjąć decyzję, powiedzieć Bogu tak".

Goście Tematu Dnia odnieśli się również do akcji Biblia90dni:

- Akcja polega na tym, żebyśmy wspólnie czytali Pismo Święte. Pismo Święte można streścić jednym słowem "Chrystus". Czytając Pismo Święte poznajemy Jego Osobę. Zapraszamy do wspólnego czytania Pisma Świętego, poznawania Chrystusa - tłumaczył Janek

- Łatwiej jest postanowić czytanie Pisma Świętego przez okres trzech miesięcy. Jesteśmy w stanie się zmobilizować. Kolejną zaletą 90 dni jest to, że kiedy czytamy Pismo Święte przez godzinę, to widzimy Pismo Św. jako całość, widzimy jedność tego Słowa. Jesteśmy przesiąknięci tym Słowem - mówiła Ramona

dam/Salve TV