Bodnar idzie w zaparte! Wojna z TVP za ujawnienie kryminalnego zachowania syna

- Niektóre media, głównie telewizja publiczna, próbuje do sporu wokół oświadczenia KMPT włączyć moje sprawy rodzinne. Odbieram to to jako wyraz złej woli i przekroczenie standardów etycznych” – pisał RPO

– Myślę, że to jest właśnie świat postawiony na głowie – to, co RPO pan Bodnar tutaj przedstawił, ponieważ my powinniśmy chronić słabszych, najsłabszych, a nieobliczalny morderca, który dokonał ohydnej zbrodni musi zostać w jak najszybszy sposób unieszkodliwiony (...). Musi być przede wszystkim w bezpieczny sposób przez organy ścigania doprowadzony do właściwego miejsca – mówił w sobotę w radiu RMF premier Mateusz Morawiecki



Minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek określiła wypowiedź Bodnara jako skandaliczną. Szef KPRM Michał Dworczyk mówił, że to co zrobił RPO jest skrajnie nieodpowiedzialne.