Bodakowski: Moskwa wspiera Biedronia!

Rosyjski portal dla Polaków „Sputnik” od lat wspiera lewicową demoralizację w Polsce, czego absolutnie nie dostrzegają różni prorosyjscy agitatorzy udający konserwatystów czy narodowców w naszym kraju. W swoich najnowszych artykułach „Sputnik” z entuzjazmem przyjął pojawienie się na polskiej scenie politycznej nowej partii Biedronia „Wiosna”.



W artykule „Nowy konkordat i aborcja na życzenie: „Wiosna" Biedronia namiesza w polskiej polityce?” opublikowanym na rosyjskim portalu dla Polaków cytowane są słowa naczelnego geja RP o tym, że „Wiosna” ma „ wprowadzić „świeżość" do polskiego życia politycznego” i o tym, że w „Wiośnie” nie chcą „już więcej wojny polsko-polskiej”, chcą „wzajemnego szacunku i dialogu”, bo „ostatnie lata były zimne i ponure”, a Polacy dostawali „nieustanny konflikt, a zamiast dobra wspólnego”.



Z artykułu na „Sputniku” czytelnicy dowiedzą się, „Wiosna” Biedronia powoła „komisję sprawiedliwości i pojednania”, rozliczy „tych, którzy łamali podstawowe zasady państwa prawa”, postawi „ich przed Trybunałem Stanu”, bo dla „Wiosny” „najważniejsza jest konstytucja”.



Według „Sputnika” Biedroń zapowiedział 500+ też na „pierwsze dziecko”, „wprowadzenie minimalnej emerytury, zwolnionej z podatku”, i stwierdził, że z racji na to, że „Kościół katolicki w Polsce ma więcej ziemi niż ktokolwiek inny poza Skarbem Państwa [...] nie ma powodu, by dawać księżom zasiłki lub zapomogi. Podkreślił, [też] że chce zlikwidować Fundusz Kościelny i opodatkować tace”.



Jak informuje rosyjski portal dla Polaków „w założeniach programowych nowej partii znalazło się też m in. wprowadzenie związków partnerskich i możliwość zawierania małżeństw dla par homoseksualnych, aborcja na życzenie, zrównanie płac kobiet i mężczyzn oraz zamknięcie kopalni węgla do 2035 roku”.



Z kolejnego artykułu „Zima wasza, »Wiosna« nasza?” autorstwa Jarosława Augustyniaka, czytelnicy rosyjskiego portalu dla Polaków dowiedzą się, że „kilka tysięcy ludzi stało w długiej kolejce by dostać się na spotkanie z Biedroniem”, oraz to, że Biedroń „w ostatniej kadencji samorządów dał się poznać jako dosyć sprawny prezydent miasta Słupsk. Teraz tworzy partię polityczną, a na swoich spotkaniach gromadzi tysiące ludzi”.



Pisząc o Biedroniu, „Sputnik” docenił, też Palikota za wprowadzenie do debaty publicznej poglądów antyklerykalnych i liberalnych obyczajowo. Zdaniem rosyjskiego portalu dla Polaków „Palikot przetarł tu pewien szlak. Ośmielił ludzi i wprowadził do publicznej debaty tematy, które przed nim stanowiły w naszym kraju tabu. Od czasów Ruchu Palikota, ludzie w Polsce przestali się obawiać publicznie krytykować kościół katolicki. On pierwszy wpuścił świeże powietrze do dusznej polskiej kruchty”.



Jak podkreśla rosyjski portal dla Polaków propozycje „aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży, renegocjacji konkordatu, czy opodatkowania tacy […] spotykały się z najdłuższymi owacjami przybyłych na konwencję ludzi”.



Według „Sputnika” partia Biedronia „Wiosna” jest lepsza od partii Palikota, bo „program „Wiosny" zawiera też wiele socjalnych postulatów. Jak choćby znaczne podniesienie płacy minimalnej, zniesienie opodatkowania rent i emerytur, budowę takiej ilości żłobków, by było w nich miejsce dla każdego polskiego dziecka, czy też ustalenie najniższej emerytury na poziomie 1600 zł”.



Czytelnicy rosyjskiego portalu dla Polaków dowiedzą się, że oferta Biedronia jest niezwykle atrakcyjna dla zwolenników SLD, „które zawodzi swoich zwolenników oczekujących od niego bardziej zdecydowanych stanowisk w kwestii rozdziału kościoła i państwa czy legalizacji aborcji, ale i dla PiS, bo „Wiosna" 500+ obiecuje wypłacać już na pierwsze dziecko”.



Zdaniem rosyjskiego portalu dla Polaków oferta Biedronia jest atrakcyjna dla Polaków zmęczonych konfliktem PiS PO, i dla tych, którzy oczekują powstania „reprezentacji w mainstreamowej polityce interesów i poglądów ludzi, którzy do kościoła nie chodzą, a jeśli chodzą i są ludźmi wierzącymi to nie życzą sobie ingerencji Kościoła w publiczne sprawy, rozdzielając zdecydowanie sacrum od profanum, oraz tych mających liberalne obyczajowo i światopoglądowo poglądy”.



„Sputnik” bardzo negatywnie ocenił też, to, że „Grzegorz Schetyna zaprezentował na wybory europejskie Koalicje Europejską, którą wsparli prawie wszyscy byli polscy premierzy”. Zdaniem „Sputnika”, gdy „przeciętny Kowalski, zobaczył znów te twarze w telewizorze i na zdjęciach w prasie; następnie usłyszał, że ci ludzie mają być alternatywą dla PiS, to musiał się przerazić. W reakcji na taką „alternatywę", stwierdził, że nadal, choć z obrzydzeniem musi popierać PiS, albo przyszedł na Torwar szukać czegoś nowego, uczciwego, nieskompromitowanego. Bo kto przy zdrowych zmysłach chciałby powrotu Buzka, Kopacz, Schetyny, Sikorskiego, Millera czy Cimoszewicza?”. Niechęć Rosjan do działaczy SLD bierze się pewnie z tego, że ci po transformacji ustrojowej zdradzili według Rosjan Rosję dla Ameryki.



W trzecim opublikowanym na łamach „Sputnika” artykule o partii Biedronia „Przyszła wiosna. Wiosna Biedronia” Antonina Świst stwierdziła, że „Robert Biedroń ma charyzmę i niekłamany czar. Potrafi zjednywać sobie ludzi, nawet cierpiących na homofobiczne uprzedzenia. Doskonale rozwinął machinę narracji miłości i szacunku w dyskusji z oponentami. Jest uwielbiany przez użytkowników mediów społecznościowych. Ale jego program jest de facto bardzo podobny do postulatów jego politycznego pryncypała sprzed dekady. Różni się tylko osoba lidera. Biedroń nie budzi tak skrajnych emocji jak filozof i przedsiębiorca z Biłgoraja, który upodobał sobie polityczny happening jako formę dyskusji z konserwatystami”.



Dzięki rosyjskiej tubie propagandowej w Polsce można się dowiedzieć, że „Wiosna” Biedronia postuluje „30-dniowy limit czekanie na lekarza specjalistę, legalną aborcję do 12.tygodnia na życzenie, zamknięcie kopalń i rezygnację z energetyki węglowej do 2035 roku, rzetelną edukację seksualną w szkołach, refundowaną antykoncepcję i in vitro, utworzenie stanowiska rzecznika praw przyrody, likwidację klauzuli sumienia [...] równe płace dla kobiet i mężczyzn, 500 plus rozszerzone o pierwsze dziecko, emerytura gwarantowana w wysokości 1600 zł, likwidacja funduszu kościelnego, ściąganie alimentów przez państwo, darmowy transport publiczny”.



Entuzjastyczna reakcja rosyjskiego portalu dla Polaków, który od lat wspiera w Polsce wszelkie lewicowe patologie obyczajowe, i zwalcza przejawy polskiego patriotyzmu, dla nowej partii Biedronia pokazują, że „Wiosna” stanowi zagrożenie dla interesów Polski i Polaków.