Bochenek: Wreszcie UE mówi głosem Polski

"My dzisiaj możemy z satysfakcją powiedzieć, iż wreszcie tak naprawdę UE mówi tak naprawdę głosem Polski" - powiedział na briefingu w Sejmie rzecznik rządu Rafał Bochenek.



Bochenek odnosił się do zarzutów kierowanych przez opozycję dotyczących polityki rządu w zakresie kryzysu imigracyjnego.



Jak mówił rzecznik:



„Z ust polityków Platformy od kilku dni padają nieprawdziwe informacje nt. tego, jaka polityka przez polski rząd jest prowadzona i sugestie nt. tego, jaka polityka migracyjna powinna być prowadzona. Chciałbym poinformować polityków PO, m.in. posła Neumanna, który sugeruje, iż polski rząd powinien dążyć do tego, żę kryzys migracyjny powinien być rozwiązywany poza granicami UE. Chciałbym poinformować posła Neumanna oraz innych polityków PO, że premier Szydło była jednym z pierwszych premierów europejskich, który bardzo głośno na forum Rady Europejskiej podnosił tę kwestię i premier od początku bardzo mówiła, iż problem migracyjny powinien być rozwiązywany poza granicami UE i że polski rząd, który jest tworzony przez PiS nigdy nie zgodzi się na to, aby KE odgórnie narzucała nam jakiekolwiek kwoty uchodźców. To było w opozycji do tego, co mówiła przez wiele miesięcy, wiele lat Platforma, która bezwzględnie i w sposób bardzo otwarty godziła się z polityką KE, UE, która bardzo jasno chciała narzucać kwoty uchodźców poszczególnym państwom członkowskim. PO deklarowała w sposób otwarty, iż przyjmie de facto każdą ilość emigrantów islamskich, nie biorąc pod uwagę kwestii bezpieczeństwa Polaków, tego, iż system uszczelniania granic zewnętrznych UE nie pracuje, nie ma metod weryfikacji osób, które napływają do UE. Nie brano pod uwagę kwestii bezpieczeństwa polskich obywateli”.



Jak dodawał:



"My dzisiaj możemy z satysfakcją powiedzieć, iż wreszcie tak naprawdę UE mówi tak naprawdę głosem Polski. Stanowisko polskiego rządu powoli staje się stanowiskiem UE. Z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc głos premier Szydło był akceptowany i przejmowany również przez inne państwa członkowskie UE, czego wyrazem są liczne konkluzje, które były przyjmowane na RE. Myślę, że o tym politycy PO zapomnieli, dlatego przygotowałem przesyłkę dla polityków, liderów Platformy, którą chciałbym wręczyć szefom tego ugrupowania"

10.05.2017, 12:45