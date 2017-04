Bochenek: To nie czas na rekonstrukcję, a na dyscyplinę

reklama

zdj. P. Tracz, KPRM, Flickr, CC0 reklama

Dziś premier Beata Szydlo zwołała spotkanie z ministrami i wiceministrami. Od wczoraj nie ustawały spekulacje na temat przyszłości minister cyfryzacji, Anny Streżyńskiej po jej wypowiedzi na antenie Radia Zet.

Rzecznik rządu, Rafał Bochenek podczas briefingu prasowego po spotkaniu uciął spekulacje na temat dymisji Streżyńskiej.

"Tak, jak przed spotkaniem, od samego początku mówiliśmy, że było to spotkanie organizacyjne. Taka narada techniczna, która co jakiś czas w KPRM jest przez premier organizowana. W trakcie tego spotkania premier zwracała uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim przypomniała wszystkim ministrom, że jesteśmy jedną drużyną, która pracuje na jednym programie i która ma jeden wspólny cel. Nie ma absolutnie miejsca na wolne elektrony, na jakieś indywidualne ambicje i kariery. Najważniejszy jest interes zbiorowy, całej grupy z uwagi na to, że realizujemy bardzo ważny program rządu dla Polski i dla Polaków"- powiedział Bochenek.

„W trakcie swojego wystąpienia premier Szydło zwróciła uwagę na dwa zasadnicze aspekty współpracy pomiędzy poszczególnymi ministerstwami, ale również współpracy między KPRM z poszczególnymi resortami. To kwestia dyscypliny legislacyjny, jak również medialnej. Jeśli chodzi o dyscyplinę legislacyjną, premier Szydło przypomniała ministrom, którzy pojawili się na spotkaniu o najważniejszych zapisach w tym względzie regulaminu Rady Ministrów, o terminowości, o zasadach wnoszenia aktów legislacyjnych, przeprowadzania również konsultacji. Drugą kwestia to kwestia dyscypliny medialnej. Tutaj również bardzo ważne jest to, aby ministrowie nie zapomniali, że najważniejsza jest praca w resortach i jeśli chodzi o ich aktywność medialną, najważniejsze jest to, aby zachowywać przede wszystkim umiar i powściągliwość”- tłumaczył rzecznik rządu. Jak dodał, tego rodzaju spotkania nie są niczym nadzwyczajnym, ponieważ wielokrotnie odbywały się w przeszłości, będą odbywać się również w przyszłości, a ich charakter jest wyłącznie organizacyjny.

"To spotkanie to również trochę taki apel do dziennikarzy. Skończmy dyskusję o rekonstrukcji, bo dzisiaj nie jest czas na rekonstrukcję, ale przede wszystkim czas na dyscyplinę. O tym wszyscy powinniśmy pamiętać i premier Szydło również przypomniała o tym swoim ministrom, którzy pojawili się na spotkaniu"- powiedział Rafał Bochenek.

JJ/300Polityka, Fronda.pl

26.04.2017, 18:54