Bochenek o stanowisku rządu ws. Brexitu

reklama

Fot. P. Tracz / KPRM, domena publiczna reklama

„Od samego początku, jeśli chodzi o kwestię Brexitu, mówimy, że prawa Polaków powinny być zagwarantowane i to jest również element stanowiska Polski” - mówił rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Rafał Bochenek mówił dziś m.in. o Brexicie. Powiedział, że we wtorek znane będzie oficjalne stanowisko rządu w związku z negocjacjami ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE:

„Będzie to ramowe stanowisko rządu w związku z negocjacjami wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. To stanowisko w najbliższych kilkudziesięciu minutach powinno pojawić się w porządku obrad. Takie stanowisko, jako polską propozycję do stanowiska Rady Europejskiej w toku negocjacji UE z Wielką Brytania, będziemy chcieli przedłożyć RE”

Dodał także:

„Od samego początku, jeśli chodzi o kwestię Brexitu, mówimy, że prawa Polaków powinny być zagwarantowane i to jest również element stanowiska Polski (…) Uważamy - i to również wybrzmi w tym dokumencie - że UE powinna dookreślić zasady, według jakich będzie procedowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tak, aby uwzględnić interesy wszystkich państw członkowskich UE”

Bochenek zaznaczył jednocześnie, że:

„Uważamy, że na pewno sytuacja Wielkiej Brytanii nie powinna być bardziej korzystna po wyjściu jej z UE, niż sytuacja państw członkowskich, które do tej Unii będą należały”

dam/IAR,PAP,Fronda.pl



20.03.2017, 19:31