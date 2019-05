Bluźnierczy atak w Płońsku. Sprawcy nie unikną kary!!!

Jakie znieważenie przedmiotu czci religijnej!!!



Biblia na ten temat mówi jasno:

"Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań."

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha