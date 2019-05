'Bloomberg' pompuje Biedronia! 'Gej ateista ratuje katolicką Polskę'

Bizon 2.5.19 12:53

Wiosna ma 15 procent w sondażach? To chyba jakiś żart. Tym bardziej można rozpatrywać to w kategoriach żartu, jeśli chodzi o wynik wyborczy, bo sondażownie w oczywisty sposób pompują Wiosnę, tak samo jak np. zaniżają Konfederację. Jeśli nawet Biedroniowi uda się wejść do Sejmu przy np. 7 procentach poparcia, to i tak ta partia skończy na koniec kadencji tak jak Ruch Palikota czy Nowoczesna, z poparciem 1-2 procent. Także przypominam mediom agitującym za PiS, że prawdziwym niebezpieczeństwem dla Polski jest lewactwo z Biedroniem na czele, a nie Konfederacja, którą PiS-owskie media od kilku dni agresywnie atakują.