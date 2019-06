Bloomberg: Polska Midasem gospodarczym Europy

Cogito ergo sum 18.6.19 13:41

A co na to Balcerowicz? Jest on przykładem do czego prowadzi tępa nienawiść. Człowiek wykształcony i doświadczony 4 lata temu wygadywał potworne bzdury na temat polityki gospodarczej rządu. Porażały te jego złorzeczenia polskiej gospodarce. Te marzenia, że PiS poślizgnie się na gospodarce. Jakie to było małostkowe i niesmaczne. Polityczna nienawiść spowodowały, że wyparowała z niego kompetencja i bezstronność ekonomisty. Wtedy Balcerowicz stał się jednym z prostackich i zakłamanych propagandystów.