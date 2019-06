,,Bloomberg'': Niemcy nie mogą zignorować żądań reparacji

We wtorek Grecy oficjalnie poinformowały Niemcy o chęci rozpoczęcia negocjacji w sprawie reparacji wojennych. Chodzi o straty, jakie w skutek niemiecko-włoskiej agresji Grecja poniosła w latach 1941-1944. Według Aten minimalna kwota to 292 mld euro. Polacy, jak przypomina "Bloomberg", szacują własne straty na dużo większe. To prawdopodobnie blisko biliona dolarów.

Zdaniem Bershidskiego nawet jeżeli te żądania są częściowo motywowane emocjami elektoratu, to nie jest to cała prawda. Jak pisze autor "Bloomberga", sprawy reparacji tak naprawdę nigdy nie załatwiono. Wprawdzie ZSRR zobowiązał się w 1945 roku do zapłacenia Polsce ze swojego udziału w reparacjach, ale to nie wystarczyło. Także Grecy otrzymali jedynie ułamek z całości reparacyjnej kwoty. Później umów prawnych było jeszcze wiele i Niemcy uważają dziś, że od strony legalnej sprawa jest zamknięta. Według Bershidsky'ego nie można jednak abstrahować od strony moralnej.