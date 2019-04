Blokada matur? Lichocka: Mamy plan działania!

Polskie Radio dotarło do informacji o zamiarach blokowania przez część nauczycieli egzaminu maturalnego. - Mamy plan działania na wypadek zablokowania promocji maturzystów, ale nie bardzo wierzę, że do takiej blokady dojdzie (…) Mam nadzieję, że nie jest to program ZNP - mówiła na antenie radiowej Jedynki Joanna Lichocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Joanna Lichocka zauważyła, że za rządów poprzedniej koalicji pensje nauczycieli były "zamrożone". - Przyczyny tego strajku da się zrozumieć. Po wielu latach rządów PO i PSL, gdy nauczyciele mieli zamrożone pensje, one rzeczywiście odstają od tego, co powinien nauczyciel zarabiać. My przedstawiliśmy projekt podwyżek, już zwiększyliśmy te planowane we wrześniu do 9 proc., zaproponowaliśmy pakt społeczny dla edukacji, który zakłada w najbliższych latach zwiększenie pensji nauczyciela dyplomowanego do 8100 zł przy zwiększeniu pensum do 24 godzin - stwierdziła polityk.