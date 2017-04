Bliźniaczki Laskowskie dla Frondy: Jezus to Bóg, który pokazuje zwycięstwo!

reklama

fot: facebook/bliźniaczki Laskowskie

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Kim jest dla Was Jezus Zmartwychwstały?



Ewa i Anna Laskowskie: Pan Jezus jest zawsze przede wszystkim naszym Przyjacielem. Zmartwychwstały dodatkowo daje nam nadzieję, jest Bogiem, który pokazuje zwycięstwo. Zwycięstwo nie przez walkę, złość, nie przez krzywdę, ale miłość. Jest cichy i pokorny, ale właśnie przez to okazuje swoją Moc. Jezus jest nieskończoną Miłością, którą okazał przede wszystkim przez swoją śmierć na krzyżu i Zmartwychwstanie. Dla nas jest przede wszystkim Prawdziwym Królem, lepszego nie można sobie wymarzyć.



Jak Go sobie wyobrażacie?

Jeżeli chodzi o wyobrażenie osobowe, to jesteśmy pewne, że jest piękny. Pierwsze to co sobie wyobrażamy to czułe spojrzenie pełne miłości. Myślimy, że jest pełen ciepła i pokoju. Gdybyśmy Go zobaczyły to pewnie wszystko inne przestałoby istnieć. Jesteśmy pewne, że jest troskliwy, czuły, wyrozumiały i przebaczający. Kocha każdego tak samo i za każdym tęskni.

Jak wyobrażacie sobie zmartwychwstanie ciała?

Nasza wiara mówi, że zmartwychwstanie ciał poprzedzone będzie powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Myślimy, że nasze ciała będą wtedy zupełnie inne niż teraz. Nie będzie już bólu, chorób i śmierci. Tak to sobie wyobrażamy.

W jaki sposób spędzicie ten święty czas Triduum?

Jedziemy do swojego rodzinnego domu w Knyszynie. Głównie skupimy się na dobrym przeżyciu Triduum Paschalnego. Będziemy uczestniczyć w nabożeństwach, w Wielki Piątek o godzinne piętnastej jak zawsze uklękniemy z całą rodziną do Koronki Bożego Miłosierdzia. W tym roku chciałybyśmy zjednoczyć się z Panem Jezusem przez Zegar Męki Pańskiej. Polega to na cogodzinnym przeżywaniu Jego męki, połączonym z modlitwą.

Dziękuję za rozmowę.

16.04.2017, 14:00