Błędy w dokumentacji w sprawie ofiar katastrofy, odbędą się 83 ekshumacje ciał

Jak poinformował prokurator Marek Kuczyński, ekshumacjom będą poddane 83 ciała ofiar- te ciała, które nie zostały spopielone. Zdaniem prokuratora, Polska nie otrzymała dokumentacji fotograficznej sekcji zwłok, które przeprowadzono po katastrofie w Rosji, a sam przebieg sekcji przeprowadzonych przez Rosjan budzi wiele wątpliwości.

Polscy specjaliści stwierdzili błędy w 90 procentach rosyjskiej dokumentacji, po przeprowadzeniu badań ciał dziewięciu ofiar katastrofy, ekshumowanych w ubiegłych latach .

''Skala stwierdzonych nieprawidłowości, brak dokumentacji fotograficznej powodują, że nie możemy stwierdzić, czy i w jakim zakresie dokumenty przedstawione nam przez stronę rosyjską są wiarygodne''

– poinformował prokurator Marek Kuczyński.

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami polskiej prokuratury i po przeprowadzeniu dziewięciu ekshumacji ofiar smoleńskich, w sześciu przypadkach okazało się, że doszło do zamiany ciał

''Dokonane ekshumacje nie tylko potwierdziły wnioski wynikające z opinii wrocławskich biegłych z zakresu medycyny sądowej, ale też wskazały na szereg dalszych nieprawidłowości. Wskazały na to, że w toku badań sekcyjnych przeprowadzonych przez naszych biegłych ustalono, że w zapisach z protokołów rosyjskich pojawiają się opisy obrażeń, których nasi biegli, po przeprowadzeniu ponownych sekcji, nie stwierdzili''

– wyjaśniał Kuczyński.

Jak poinformował prokurator, to nie tylko kwestia zaniechania opisu pewnych obrażeń, ale również i tego, że w protokołach są stwierdzone obrażenia, których nie było.



W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w dokumentacji i brakiem materiałów zdjęciowych „prowadzi nas do wniosku, że dokumenty sekcyjne, które żeśmy uzyskali w toku pomocy prawnej, nie mogą stanowić podstawy dla nas do rzetelnych ustaleń. Nie możemy powiedzieć, czy i w jakim zakresie dokumenty przedstawione nam przez stronę rosyjską są tak naprawdę dla nas wiarygodne''

– poinformował Kuczyński i dodał:

''Możemy się spodziewać (...) kolejnych nieprawidłowości związanych z tożsamością ciał, które są pochowane w trumnach. Możemy się spodziewać, że są inne nieprawidłowości związane z opisem stwierdzonych obrażeń''

LDD/TVP Info/fronda.pl

10.11.2016, 10:05