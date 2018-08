Błaszczak:W 2020 r. otworzymy Muzeum Bitwy Warszawskiej

Minister obrony narodowej we wtorek wziął udział w 98-leciu Bitwy Warszawskiej. Wczorajsze uroczystości odbyły się w Ossowie pod Warszawą.

To właśnie w tym miejscu, jak zapowiedział Mariusz Błaszczak, powstanie Muzeum Bitwy Warszawskiej.

"Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie pod Warszawą oddamy do użytku za dwa lata, w 100-lecie triumfu Polaków nad bolszewikami"- zapowiedział we wtorek szef MON. Jak dodał, już dziś można składać oferty w procesie budowy. Termin upływa 3 września.

"Chcemy rozstrzygnąć konkurs do 14 września, tak żeby 25 września podpisać umowę z wykonawcą"-wyjaśnił Błaszczak.

"Przygotowaliśmy harmonogram działań, które doprowadzą do tego, że za dwa lata, w 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, będziemy mogli oddać do użytku muzeum"- dodał szef MON, podkreślając, że muzeum upamiętniające Cud nad Wisłą będzie filią Muzeum Wojska Polskiego. Polacy od wielu lat czekają na Muzeum Bitwy Warszawskiej. Minister ocenił, że Ossów to najlepsze miejsce dla tej placówki.

yenn/PAP, Fronda.pl