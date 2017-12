Błaszczak:Totalni z PO i Nowoczesnej, opamiętajcie się!

"Totalni z PO i Nowoczesnej, opamiętajcie się! Wasi przyjaciele podżegają do przestępstw"- zaapelował na Twitterze do polityków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej szef MSWiA, Mariusz Błaszczak.

Zdaniem ministra, parlamentarzyści tych dwóch ugrupowań opozycyjnych swoimi wystąpieniami w Sejmie i podczas protestów na ulicach podsycają nienawiść.

Polityk zapowiedział, że polska policja nie pozwoli na łamanie prawa.

"Totalni z PO i N opamiętajcie się! Wasi przyjaciele podżegają do przestępstw. Swoimi wystąpieniami w Sejmie i na ulicach podsycacie nienawiść, napuszczacie bandytów, to konsekwencja polityki autorstwa @SchetynadlaPO. Policja nie pozwoli na łamanie prawa"- napisał na Twitterze minister spraw wewnętrznych i administracji.

"Obawiam się, że aby wyzwolić Polskę będzie musiała polać się krew. Oby była to krew pisowska!!!"- brzmi jeden z wpisów, do których odnosi się szef MSWiA. Wcześniej głos w tej sprawie zabrała policja, zapowiadając na swoim koncie na Twitterze konsekwencje prawne wobec internautów używających języka nienawiści i nawołujących do popełnienia przestępstwa. Wpisem internautki zajmie się prokuratura.



"Ostatnio pojawiające się wpisy nawołujące do łamania prawa są bardzo niebezpieczne! Zapowiadamy zdecydowane działania przeciwko prowokatorom, a zabezpieczone dowody, w tym wpisy i wypowiedzi przekażemy do Prokuratury. Nie ma przyzwolenia na takie jak -pokazane poniżej- zachowania"-napisano na twitterowym profilu polskiej policji.





yenn/Twitter, Fronda.pl