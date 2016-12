Błaszczak zapowiada modernizację polskich służb

reklama

Ponad 9 miliardów złotych na nowoczesne i dobrze wyposażone służby – to główne założenie zaakceptowanego w czwartek przez komisję sejmową Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Projekt ustawy przedstawił minister Mariusz Błaszczak.

Minister zaprezentował założenia projektu podczas obrad sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Najważniejszym celem ustawy jest zwiększenie skuteczności działania Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i BOR. Aby go osiągnąć, na przestrzeni lat 2017 - 2020 roku, formacje podległe MSWiA otrzymają w sumie niemal 9,2 mld złotych. Pieniądze będą podzielone według ich potrzeb i wymagań, a sam program przewiduje trzy podstawowe rodzaje działań:

1) inwestycje budowlane – budowa nowych obiektów, ale również przebudowa i modernizacja starych – ok. 2,3 mld zł;

wymiana sprzętu i wyposażenia – ta kategoria obejmuje mi.in pojazdy, uzbrojenie, sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz wyposażenie osobiste – ok. 2,7 mld zł;

2) wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników – system wynagrodzeń i uposażeń będzie bardziej konkurencyjny, a jego charakter będzie bardziej motywacyjny – ok. 4,1 mld zł.

Minister podkreślił, że pierwsza podwyżka wynagrodzeń nastąpi już w styczniu 2017 r. Do roku 2019 funkcjonariusze zarobią w sumie 609 zł więcej, a pracownicy 597 zł. Oznacza to, że ich wynagrodzenia wzrosną o odpowiednio około 13% i 16 do 19%.

Dzięki Programowi Modernizacji, służby będą mogły lepiej przystosować się do wymagań, jakie stawia przed nimi zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu niestabilnej sytuacji na świecie. Szef MSWiA poinformował, że oprócz tego Program Modernizacji przewiduje konsekwentne przywracanie posterunków policji zlikwidowanych w latach 2008-2015.

Za realizację programu będą odpowiadać szefowie służb podległych MSWiA.

Program Modernizacji Służb Mundurowych jest inicjatywą ministra Mariusza Błaszczaka. To priorytetowe przedsięwzięcie wzorowane na ustawie przyjętej przez rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 r.

Po krótkiej dyskusji nad kształtem projektu ustawy, Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptowała go bez głosów sprzeciwu już po pierwszym czytaniu.

emde/mswia.gov.pl

1.12.2016, 19:35