Błaszczak: To sukces osobisty Tuska, ale nie Polski

"Zrealizowanie kwestii, o jakie zabiegaliśmy, to sukces polskiego rządu. To pokazuje, że pozycja Polski w UE jest silna" – tak szef MSWIA Mariusz Błaszczak mówił w programie „Gość Wiadomości” o tekście tzw. deklaracji rzymskiej.

Jak mówił minister spraw wewnętrznych w TVP INFO:

"To konsekwencja naszej postawy podczas wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej. Pokazaliśmy, że zadaniem Polski jest zabieganie o interesy Polski, a nie jednego człowieka. Opozycja przez 8 lat grała na stanowisko dla Donalda Tuska i odnieśli sukces. Ale to sukces osobisty Tuska, nie Polski" – mówił minister.

25 marca w Rzymie odbędzie się szczyt przywódców państw Unii Europejskiej (bez Wielkiej Brytanii), w 60. rocznicę traktatów rzymskich tworzących Wspólnoty Europejskie. Jednocześnie ma zostać wydana tzw. deklaracja rzymska.

Mariusz Błaszczak uważa, że przyjęcie w deklaracji celów wskazanych przez Polskę to „sukces polskiego rządu”.

"Zostały zrealizowane cztery punkty, co świadczy o tym, że pozycja Polski w Unii Europejskiej jest silna" – powiedział.

Jak dodawał:

Szef MSWiA przekonywał, że przez dwa lata przewodniczenia przez Donalda Tuska Radzie Europejskiej „doszło wielu problemów, jakie toczą Unię, m.in. do Bexitu i kryzysu migracyjnego”.

"Mówimy o napływie dziesiątek, a nawet setek tysięcy uchodźców czy migrantów. A pamiętajmy, że ideologie dżihadu trzeba łączyć z napływem muzułmańskich migrantów. Z chaosem, który dzieje się w Zachodniej Europie" – mówił.

25.03.2017, 9:45